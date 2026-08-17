La compagnie ferroviaire américaine Union Pacific a transformé en bénéfices les frais destinés à couvrir la flambée des coûts du carburant liée à la guerre en Iran

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* CSX et Norfolk Southern ont enregistré des excédents liés aux surcharges nettement moins importants au deuxième trimestre

* Les surcharges liées au carburant ont contribué à hauteur de 14 cents par action au résultat du deuxième trimestre, a indiqué Union Pacific

* Union Pacific précise que les conditions relatives aux surcharges sont négociées dans le cadre de la tarification globale proposée aux clients

par Lisa Baertlein et Tim McLaughlin

La compagnie ferroviaire américaine Union Pacific UNP.N a perçu 91,1 millions de dollars de plus au titre des surcharges de carburant qu’elle n’en a dépensé pour le carburant au cours du deuxième trimestre, devançant de loin ses concurrents, selon un document déposé par la société auprès du Surface Transportation Board et rapporté pour la première fois par Reuters. Cet excédent de surcharges a dopé les bénéfices d’Union Pacific, soulignant les critiques de certains expéditeurs selon lesquelles les surcharges, destinées à compenser la hausse des coûts du pétrole due à la guerre menée par les États-Unis et Israël contre l’Iran , sont parfois excessives.

Les compagnies ferroviaires sont les seules entreprises de transport américaines à déclarer à la fois leurs coûts de carburant et leurs recettes issues des surcharges de carburant aux autorités de régulation, offrant ainsi un rare aperçu de la manière dont ces surcharges peuvent améliorer les bénéfices des entreprises.

Union Pacific a déclaré que la hausse en pourcentage de ses surcharges de carburant d’une année sur l’autre était conforme à celle du secteur. Les documents déposés auprès du STB ont montré que seules Norfolk Southern NSC.N et CSX CSX.O avaient également enregistré des excédents, respectivement de 3,6 millions et 8,4 millions de dollars, au cours du deuxième trimestre.

“En fin de compte, les surcharges de carburant font partie du coût global que nous négocions avec nos clients et constituent un élément qu’ils prennent en compte lorsqu’ils choisissent Union Pacific et les services que nous proposons”, a déclaré Union Pacific dans un communiqué.

Le mois dernier, Union Pacific a indiqué que les surcharges de carburant avaient contribué à hauteur de 14 cents par action au résultat du deuxième trimestre. Sur la base du nombre d’actions en circulation, cela représente un bénéfice de 83,2 millions de dollars.

FUSION AVEC NORFOLK SOUTHERN

Union Pacific sollicite l’autorisation des autorités de régulation pour une acquisition de Norfolk Southern d’une valeur de 85 milliards de dollars, visant à créer le premier opérateur ferroviaire couvrant l’ensemble du territoire continental des États-Unis.

La coalition “Stop the Rail Merger”, qui regroupe six procureurs généraux d’État, des compagnies ferroviaires concurrentes, des syndicats ainsi que des groupes représentant les secteurs agricole et chimique, affirme que la création d’un opérateur ferroviaire détenant 50 % des parts de marché du fret ferroviaire national réduirait la concurrence et ferait grimper les coûts de transport, qui seraient finalement répercutés sur les consommateurs.

La coalition n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire concernant ces surcharges.

BNSF BRKa.N , filiale de Berkshire Hathaway, a déclaré ce mois-ci dans un document déposé auprès du STB que seules Union Pacific et Norfolk Southern tireraient profit de la fusion, soulignant que la société issue de cette opération “aura toutes les raisons et toutes les opportunités d’appliquer à l’échelle nationale les stratégies de prix élevés mises en œuvre de longue date par UP”. BNSF n’a pas souhaité faire de commentaire.

Le secteur américain des transports applique des surcharges de carburant en s’appuyant sur des références telles que le prix du gazole routier publié par le ministère de l’Énergie et une formule propriétaire, appelée “facteur commercial”. Ces surcharges ont résisté aux contestations judiciaires et à l’examen minutieux des autorités de régulation pendant des décennies.

“Les surcharges de carburant ferroviaires ont globalement augmenté de 43 cents par mile depuis mars et dépassent désormais le précédent record de septembre 2008. Ce n’est pas une erreur de frappe”, a déclaré Kyle Henzel, président et directeur des opérations de la plateforme d’expédition Ship.com.

Il existe généralement un décalage pouvant aller jusqu’à deux mois entre les fluctuations du prix du carburant et les surcharges ferroviaires. La surcharge sur le carburant de mars de cette année, par exemple, était basée sur le prix du diesel de janvier, avant le début de la guerre en Iran.

Au premier trimestre, l’Union Pacific a ainsi perçu 607,6 millions de dollars de surcharges de carburant, soit 34,8 millions de moins que ce qu’elle a dépensé en carburant, selon son rapport déposé auprès du STB.

Mais sur l’ensemble des premier et deuxième trimestres, les recettes d’Union Pacific provenant des surcharges ont dépassé de 56,4 millions de dollars ses coûts de carburant.

Union Pacific a été la seule grande compagnie ferroviaire à déclarer des surcharges de carburant supérieures à ses coûts de carburant pour le premier semestre 2026.

L’écart le plus important a été observé entre Union Pacific et BNSF, qui se disputent la domination dans l’ouest des États-Unis. Les surcharges de BNSF ont été inférieures de 658,1 millions de dollars à ses coûts de carburant au cours des six premiers mois de cette année, selon les documents déposés auprès du STB.

L’année dernière, les recettes totales de l’Union Pacific provenant des surcharges de carburant s’élevaient à 2,3 milliards de dollars, soit 48 millions de dollars de moins que ce qu’elle a dépensé en carburant, comme l’indiquent les documents déposés par la société auprès du STB.