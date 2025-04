La Compagnie des Alpes rachète le parc d’attractions allemand Belantis

AOF - EN SAVOIR PLUS

En s'appuyant sur les savoir-faire de la Compagnie des Alpes, ce parc "a, à terme, le potentiel pour accueillir près de 900 000 visiteurs par an".

(AOF) - La Compagnie des Alpes annonce avoir réalisé, auprès du groupe Parques Reunidos, l’acquisition de la totalité du capital de la société Event Park Gmbh qui détient et exploite le parc d’attractions Belantis, situé dans la région de Leipzig en Allemagne. Inauguré en 2003, le site a accueilli environ 300 000 visiteurs ces dernières années, et a enregistré en 2024 un chiffre d’affaires de quelque 11 millions d’euros. Le montant de l’acquisition extériorise une valeur d’entreprise de 22 millions d’euros.

