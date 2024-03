La Compagnie des Alpes rachète le groupe Urban

(AOF) - La Compagnie des Alpes annonce avoir signé un accord en vue de l’acquisition de 86,5% du capital du du groupe Urban (UrbanSoccer/UrbanPadel) leader des centres de football à 5 et co-leader du padel en France. Le groupe Urban exploite en propre 33 centres en France et 1 centre au Portugal qui représentent un total de 268 terrains de foot à 5. Il développe également une activité de padel et dispose à ce jour de 49 courts dédiés répartis dans ses centres.

L'acquisition des 86,5% du capital de la société Soccer 5 France SAS se ferait sur la base d'une valeur d'entreprise de 157 millions d'euros (pour 100% du capital) et d'un prix des titres de 129,7 millions d'euros (pour 86,5% du capital). Le solde du capital (13,5%) qui serait racheté par la Compagnie des Alpes à un horizon 4 à 5 ans serait valorisé selon une méthode équivalente à celle retenue pour l'acquisition des 86,5%.

L'opération serait financée au moyen de la trésorerie et/ou des lignes de financements disponibles du groupe "garantissant ainsi l'absence de recours à un financement externe ou conditionnel". Elle n'obèrerait pas le ratio d'endettement devant être respecté par le groupe.

La Compagnie des Alpes souligne que cet accord de principe "ne préjuge pas de la finalisation positive de l'opération".

AOF - EN SAVOIR PLUS

En savoir plus sur le secteur "hôtellerie et loisirs"

Un tourisme mondial toujours en progression

Sur les neuf premiers mois de l'année 2022, 700 millions de touristes ont voyagé à l'international, soit plus du double (+133%) du chiffre enregistré à la même période en 2021. Ce chiffre atteint 63 % des niveaux de 2019, ce qui devrait permettre au secteur d'atteindre 65 % de ses niveaux pré-pandémiques en 2022. Ce résultat est dû à un fort niveau de demande et à la levée progressive des restrictions dans un grand nombre de pays. L'Europe soutient significativement ce rebond avec l'arrivée de 477 millions de personnes entre janvier et septembre 2022 (68% du total mondial), atteignant 81% du niveau pré-covid. Le tourisme y est tiré par une forte demande intra-régionale et des voyages en provenance des États-Unis. Certaines destinations ont enregistré des augmentations notables de leurs recettes, notamment la Serbie, la Roumanie, la Turquie, la Lettonie, le Portugal, le Pakistan, le Mexique, le Maroc et la France.