La Compagnie des Alpes étend son programme de liaison ferroviaire

Travelski, filiale de la Compagnie des Alpes, a annoncé jeudi l'ouverture d'une nouvelle liaison ferroviaire de nuit au départ des Pays-Bas et de la Belgique vers les Alpes françaises pour l'hiver 2026/2027.

La Compagnie des Alpes exploite notamment la station de Méribel (illustration) ( AFP / PHILIPPE DESMAZES )

Le tour-opérateur annonce également le maintien de sa ligne Paris-Moutiers-Aime-Bourg-Saint-Maurice, lancée en décembre dernier.

La nouvelle liaison en train de nuit couchettes se fera au départ d'Amsterdam, Rotterdam, Anvers et Bruxelles et à destination de Bourg-Saint-Maurice en Tarentaise via Moutiers et Aime-la-Plagne, avec la compagnie Pegasus Trains, nouvel entrant français du rail.

Pour les trains de 660 couchettes au départ de Paris ainsi que pour les trains de plus de 400 couchettes au départ d'Amsterdam, les trajets seront assurés par des locomotives électriques.

"Le projet d'une nouvelle voiture couchette de 1re Classe est actuellement à l'étude", souligne Travelski.

Les réservations pour ces deux lignes (Paris et Amsterdam) ouvriront la semaine du 20 avril pour les 15 rotations aller-retour entre mi-décembre et fin mars, avec des départs le vendredi soir et des retours le samedi soir.

"La décarbonation de bout en bout, c'est possible", se réjouit le directeur général de la Compagnie des Alpes, Dominique Thillaud, cité dans le communiqué.

"Cette initiative ferroviaire, bénéficiant de la bienveillance de la Région Auvergne Rhône Alpes et des communes de Bourg-Saint-Maurice et d'Aime-La-Plagne, permet par ailleurs de profiter de huit jours de ski au lieu de six jours", ajoute-t-il.

Travelski est un tour-opérateur européen spécialisé des vacances à la montagne qui a fait voyager 150.000 clients au cours de la saison d'hiver 2024/2025.

C'est une filiale de la Compagnie des Alpes qui, outre son activité de station de ski (Les Arcs, Tignes ou encore Méribel), possède également des parcs de loisirs (Parc Astérix, Walibi, Musée Grévin...) et a réalisé un chiffre d'affaires de 1,4 milliard d'euros (+12,8%) du 1er octobre 2024 à fin septembre 2025.

Pegasus Trains est un opérateur ferroviaire spécialisé dans les trains de passagers pour le compte d'acteurs du tourisme. L'entreprise conçoit et opère des trains clés en main, adaptés aux flux touristiques saisonniers, en complément des offres ferroviaires existantes.