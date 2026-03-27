La compagnie de croisières Norwegian remanie son conseil d'administration sous la pression de l'activiste Elliott

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* Cinq nouveaux administrateurs, dont quatre proposés par Elliott, rejoindront le conseil d'administration

* Elliott soutient le leadership du nouveau directeur général John Chidsey

* Elliott a fait pression pour améliorer l'expérience des clients et les résultats financiers

(Ajout de détails sur les nouveaux administrateurs, les demandes d'Elliott et le contexte des campagnes antérieures) par Svea Herbst-Bayliss

Norwegian Cruise Line Holdings NCLH.N remanie son conseil d'administration afin d'améliorer ses performances sous la pression de l'investisseur activiste Elliott Investment Management.

Le troisième croisiériste mondial a déclaré vendredi qu'il ajouterait cinq nouveaux **administrateurs** à la fin du mois, y compris des cadres ayant de l'expérience dans la gestion d'une compagnie aérienne, d'un parc à thème et un investisseur expert dans la privatisation de sociétés.

Le mois dernier, Elliott, l'un des investisseurs activistes les plus actifs au monde avec environ 80 milliards de dollars d'actifs, a dévoilé sa participation de plus de 10 % dans Norwegian, tout en demandant à la direction d'améliorer l'expérience des clients et les résultats financiers.

Au début du mois, Elliott, qui est désormais le principal actionnaire de Norwegian, a appelé à une refonte du conseil d'administration après que la société a annoncé une baisse de ses bénéfices et de faibles perspectives pour 2026.

Le croisiériste a prévenu vendredi que la hausse des prix du carburant liée aux incertitudes géopolitiques pèserait sur les bénéfices de cette année et que les nouvelles réservations avaient ralenti car les consommateurs sont confrontés à la hausse des prix et surveillent davantage leurs dépenses.

Le directeur général John Chidsey, qui a déjà réussi à redresser la chaîne de sandwichs Subway et qui a été nommé à la tête de la compagnie de croisières en février, se verra attribuer le titre supplémentaire de président du conseil d'administration.

Alex Cruz, ancien directeur général de British Airways, deviendra le principal administrateur indépendant. Kevin Lansberry, ancien directeur financier de Disney Experiences, Steve Pagliuca, ancien associé directeur du géant du capital-investissement Bain Capital, Brian MacDonald, président du fournisseur de logiciels intégrés CDK Global, et Jonathan Cohen, fondateur et directeur général de la société d'investissement Hepco Capital Management, rejoindront également le conseil d'administration le 31 mars.

Quatre administrateurs de longue date, dont Stella David, qui occupait le poste de présidente, quitteront le conseil.

Ce changement d'administrateurs constitue l'un des remaniements les plus spectaculaires d'un conseil d'administration depuis 2024, lorsque cinq des dix candidats proposés par Elliott sont devenus administrateurs de Southwest Airlines après que le fonds spéculatif a menacé de lancer une course aux procurations.

Norwegian a une valeur de marché d'environ 8,6 milliards de dollars et le prix de ses actions a chuté de près de 30 % au cours des cinq dernières années. Son rival, Royal Caribbean Cruises RCL.N , beaucoup plus important, a vu le cours de son action grimper de 211 % au cours de la même période.

Elliott, qui demande également des changements dans la société de logiciels Synopsys SNPS.O et dans la société d'orthodontie Align Technology ALGN.O , souhaite que Norwegian élabore et mette en œuvre un nouveau plan d'entreprise afin de mieux rivaliser avec ses concurrents et qu'elle dispose d'une équipe dirigeante capable de superviser une transformation réussie.

Elliott a déclaré précédemment que le bon type de changements pourrait aider le prix de l'action de Norwegian à grimper jusqu'à 56 dollars par action, par rapport à son prix de 18,81 dollars par action vendredi.

"Nous voyons le potentiel d'une création de valeur significative sous la direction de son directeur général John Chidsey", a déclaré John Pike, associé d'Elliott, ajoutant que le nouveau conseil d'administration contribuera à restaurer la confiance des investisseurs.

Alors qu'Elliott se concentre avant tout sur les améliorations opérationnelles à apporter à Norwegian, les analystes du secteur ont déclaré que l'expertise du nouveau conseil d'administration en matière de privatisation d'entreprises pourrait également indiquer qu'il est prêt à procéder à une vente à un moment donné dans l'avenir.