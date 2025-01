La compagnie de croisières de luxe Ponant acquiert Aqua Expeditions

La compagnie de croisières de luxe Ponant, appartenant à la famille Pinault via sa holding Artemis, a annoncé jeudi "prendre une participation majoritaire" au capital d’Aqua Expeditions qui propose des voyages d'expédition notamment en Amérique du Sud et en Asie du Sud-Est.

( AFP / LOU BENOIST )

Le montant de la transaction n'a pas été communiqué.

"Cette opération permettra à Aqua Expeditions de poursuivre son développement au niveau mondial et d’accélérer sa croissance", déclare dans un communiqué Ponant, spécialiste des croisières d’expédition haut de gamme à bord de ses 14 navires de moins de 500 passagers.

Aqua Expeditions exploite actuellement cinq navires de petite taille (entre 16 et 40 passagers) "dans des lieux emblématiques pour leur biodiversité tels que les Galápagos, Raja Ampat, Komodo, l'archipel des Moluques, le delta du Mékong et l’Amazone dans sa partie péruvienne", est-il précisé.

Francesco Galli Zugaro, directeur général et fondateur, reste actionnaire, et avec son équipe de direction, continue à diriger la compagnie.

L’entreprise conserve son autonomie commerciale et opérationnelle sous sa propre marque, selon le communiqué.

"La prise de participation intervient au moment où Aqua Expeditions accélère son déploiement en Afrique de l’Est, avec des itinéraires d’expédition en Tanzanie et aux Seychelles — avec un focus sur l’archipel d'Aldabra", est-il ajouté.

"Ce partenariat reflète nos ambitions d’excellence et de durabilité dans le secteur du luxe", déclare Hervé Gastinel, président de Ponant, cité dans le communiqué.

"S’associer avec le groupe Ponant explorations, en bénéficiant du soutien d’Artémis, représente une formidable opportunité pour Aqua Expeditions", estime de son côté Francesco Galli Zugaro, également cité dans le communiqué.

Selon une étude de Bain and Company parue en novembre, le marché des croisières de luxe a progressé en 2024 de 130 à 140% par rapport à 2019 pour atteindre les 5 milliards d'euros.

Le marché est porté par "un intérêt renouvelé de la clientèle aisée, l'expansion de la flotte dans l'ultra-luxueux qui ouvre la voie à des expériences de croisière plus intimes et l'intérêt croissant des consommateurs pour les itinéraires axés sur l'aventure et sur la conservation de l'environnement", estime le cabinet de conseil.