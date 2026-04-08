La compagnie d'électricité PacifiCorp, détenue par Berkshire, obtient une décision qui pourrait réduire les dommages causés par les incendies de forêt dans l'Oregon

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(Remaniement du premier paragraphe; ajout de détails de la décision et du contexte, paragraphes 2-5)

Une cour d'appel de l'Oregon s'est prononcée mercredi en faveur de PacifiCorp dans le cadre d'un litige portant sur une série d'incendies de forêt dans l'Oregon en 2020, déclarant qu'un juge de première instance avait commis une erreur en permettant que l'affaire contre l'entreprise de services publics appartenant à Berkshire Hathaway BRKa.N soit traitée en tant que recours collectif.

La décision de la Cour d'appel de l'Oregon à Salem pourrait réduire la responsabilité globale de PacifiCorp, qui a estimé qu'elle pourrait s'élever à des dizaines de milliards de dollars.

PacifiCorp a rejeté les plaintes de milliers de résidents et de propriétaires d'entreprises de l'Oregon qui l'accusent d'avoir provoqué plusieurs incendies de forêt en omettant par négligence de couper les lignes électriques lors d'une tempête de vent survenue pendant le week-end de la fête du travail en 2020.

La cour d'appel a déclaré qu'un juge de première instance chargé de superviser le litige avait commis une erreur en indiquant aux jurés qu'ils pouvaient "supposer que les preuves présentées au procès s'appliquaient à tous les membres de la classe", et que cette erreur était préjudiciable à PacifiCorp.

Les avocats des victimes de l'incendie n'ont pas immédiatement répondu aux demandes de commentaires. PacifiCorp n'a pas répondu immédiatement à des demandes similaires.