La compagnie d'électricité américaine Dominion prévoit un doublement de la demande de centres de données d'ici à 2039

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Liz Hampton

Lacompagnie d'électricité américaine Dominion Energy D.N , qui exploite la plus grande concentration de centres de données au monde, a déclaré qu'elle s'attendait à ce que la demande d'électricité double au cours de la prochaine décennie et demie, sous l'effet de l'augmentation de la consommation de ces installations.

Les centres de données représentent aujourd'hui 27 % des ventes de l'entreprise dans l'État de Virginie, a déclaré le directeur général Robert Blue lors d'une conférence à Denver.

"Nous nous attendons à ce que la demande double d'ici 2039, en grande partie grâce à l'expansion de l'industrie des centres de données", a déclaré Robert Blue.

La société basée à Richmond, en Virginie, a déclaré que les dix pics les plus importants de la demande des clients se sont produits en 2025. Dominion travaille au sein de l'interconnexion PJM, le plus grand gestionnaire de réseau du pays, qui couvre 13 États et le district de Columbia. La demande des centres de données pour alimenter l'intelligence artificielle est à l'origine d'une croissance explosive dans PJM, poussant les prévisions de croissance annuelle à plus de 6 %, contre 0,5 % en 2021, pendant le pic de l'été.

"Tout cela nous oblige à procéder à des ajustements importants", a déclaré Robert Blue. Son entreprise envisage plus de 33 gigawatts de nouvelle production d'électricité au cours des 20 prochaines années.

Elle investira quelque 2,8 milliards de dollars dans son réseau de transport en 2027, contre 2,1 milliards de dollars l'année dernière. Ses dépenses dans ce domaine en 2024 ont augmenté de 18 % par rapport à l'année précédente.

"Nous devons trouver un moyen d'acheminer toute cette nouvelle énergie vers tous les nouveaux clients, tout en veillant à ce que les coûts soient répartis équitablement", a déclaré Robert Blue.

La demande croissante des centres de données a suscité des inquiétudes quant à l'augmentation des prix de l'électricité pour les consommateurs.

Dominion a indiqué qu'elle avait proposé un tarif pour les clients à forte charge, ou gros consommateurs d'énergie, qui les obligerait à payer des frais de demande minimum pour divers services. Selon cette proposition, les clients à forte consommation seraient également soumis à des contrats d'une durée de 14 ans, ainsi qu'à de nouvelles exigences en matière de dépôt et de crédit.