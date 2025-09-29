La compagnie canadienne WestJet déclare que certaines données relatives aux passagers ont été exposées dans le cadre d'une violation de la cybersécurité

La compagnie aérienne canadienne WestJet ONEX.TO a déclaré lundi que les informations personnelles de certains passagers avaient été exposées lors d'une violation de la cybersécurité au début de l'année, bien qu'aucune donnée de paiement n'ait été compromise.

La compagnie aérienne a déclaré avoir détecté une activité suspecte le 13 juin et avoir déterminé par la suite qu'un "tiers sophistiqué et criminel" avait obtenu un accès non autorisé à ses systèmes.

La dépendance croissante du secteur de l'aviation à l'égard de systèmes numériques complexes et de vastes réserves de données sur les passagers en a fait une cible de plus en plus attrayante pour les cybercriminels.

Au début du mois, une attaque par ransomware sur Collins Aerospace, une unité de RTX RTX.N , a perturbé les opérations dans les principaux aéroports européens, paralysant les systèmes d'enregistrement et de bagages dans des hubs populaires tels que Heathrow à Londres et Berlin.

WestJet a déclaré que le type de données exposées dans la violation variait mais pouvait inclure des noms, des coordonnées, des informations de voyage et des documents liés aux réservations.

Cependant, aucun numéro de carte de crédit ou de débit, aucune date d'expiration et aucun numéro CVV n'ont été obtenus au cours de la violation.

Dans un avis adressé lundi aux résidents américains, le transporteur a indiqué qu'il avait travaillé en étroite collaboration avec les autorités chargées de l'application de la loi, notamment le Federal Bureau of Investigation et le Centre canadien de cybersécurité.

Il a également informé les autorités compétentes, notamment les procureurs généraux des États américains où les résidents ont été touchés.