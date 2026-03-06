La compagnie brésilienne Gol lancera des liaisons long-courriers au départ de Rio avec de nouveaux A330, selon certaines sources

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Gabriel Araujo et Luciana Magalhaes

La compagnie aérienne brésilienne Gol GOLL54.SA annoncera vendredi que l'aéroport international Galeao de Rio de Janeiro servira de hub pour ses nouveaux Airbus AIR.PA A330-900 entrant dans la flotte, selon deux sources familières avec les plans.

Jusqu'à présent, Gol opérait exclusivement avec des Boeing

BA.N 737.

Dans un premier temps, la compagnie recevra cinq A330-900, des gros-porteurs d'environ 300 sièges capables d'effectuer des trajets d'une durée maximale de 15 heures.

Les avions seront progressivement intégrés à la flotte de la compagnie entre 2026 et 2027.

Les nouveaux appareils se concentreront sur les liaisons long-courriers vers l'Amérique du Nord et l'Europe, ont indiqué les sources, ajoutant que les destinations envisagées par le transporteur comprennent New York et la Floride.

L'une de ces personnes, qui a requis l'anonymat parce que les plans ne sont pas encore publics, a déclaré que Gol a recherché des créneaux dans plusieurs grandes villes européennes, notamment Porto et Londres, même si toutes ne deviendront pas nécessairement des destinations.

Gol a refusé de commenter ces projets.