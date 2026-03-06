La compagnie brésilienne Gol lance des liaisons long-courriers au départ de Rio avec de nouveaux A330

par Gabriel Araujo et Luciana Magalhaes

La compagnie aérienne brésilienne Gol GOLL54.SA s 'apprête à faire de l'aéroport international Galeao de Rio de Janeiro son hub pour les nouveaux Airbus AIR.PA A330-900 entrant dans sa flotte, a annoncé vendredi le directeur général de Gol.

Jusqu'à présent, Gol opérait exclusivement avec des Boeing

BA.N 737.

L'arrivée de ce nouvel appareil sera suivie par la mise en place d'une nouvelle liaison directe entre Rio et New York à partir de juillet, a déclaré Celso Ferrer, directeur général de Gol, lors d'un événement organisé à Galeao aux côtés du président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva.

"L'union entre deux centres clés du tourisme et des affaires en Amérique du Sud et du Nord ouvre une série d'options et d'opportunités pour les clients à travers le continent", a déclaré la compagnie dans un communiqué publié plus tard.

La compagnie aérienne recevra dans un premier temps cinq A330-900, des gros-porteurs d'environ 300 sièges capables d'effectuer des trajets d'une durée maximale de 15 heures.

Les avions seront progressivement intégrés à la flotte de la compagnie entre 2026 et 2027.

Reuters a rapporté plus tôt dans la journée, citant des sources, que Gol annoncerait que l'aéroport de Galeao serait la plaque tournante de ses nouveaux Airbus A330-900.

Gol devrait également proposer des vols directs entre Rio et Paris et Lisbonne à partir de la fin de l'année, a déclaré M. Ferrer.

L'une des sources a déclaré plus tôt que Gol avait recherché des créneaux horaires dans plusieurs grandes villes européennes, dont Porto et Londres, même si toutes ne deviendront pas nécessairement des destinations.