La compagnie aérienne israélienne El Al Airlines revoit ses activités après que le gouvernement a limité le trafic

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(Ajoute des détails et des commentaires) par Steven Scheer

El Al Israel Airlines

ELAL.TA a déclaré lundi qu'elle réexaminait ses opérations après que le ministère des Transports a ordonné une réduction du trafic à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv.

La compagnie nationale israélienne, qui assure des vols de rapatriement depuis le début de la guerre aérienne américano-israélienne avec l'Iran le 28 février, a demandé aux autorités d'ouvrir l'aéroport Ramon près de la ville d'Eilat, sur la mer Rouge, comme alternative à l'aéroport Ben Gurion.

Dimanche en fin de journée, après une évaluation de la sécurité, la ministre des transports Miri Regev a décidé de réduire le nombre de décollages et d'atterrissages de l'aéroport Ben Gurion "afin d'éviter tout risque potentiel pour la vie humaine".

Alors que les défenses aériennes israéliennes ont intercepté plus de 90 % des missiles iraniens tirés sur Israël, deux échecs ont eu lieu dans la nuit de samedi à dimanche, faisant de nombreux blessés parmi les civils dans deux villes du sud d'Israël .

Miri Regev a déclaré que la décision de limiter les vols à un seul vol entrant sans limite de passagers et à un seul vol sortant avec un maximum de 50 passagers par heure a été prise après que plus de 140 000 personnes ont déjà pris l'avion pour rentrer en Israël.

El Al a déclaré qu'elle examinait les implications du nouveau cadre. "La compagnie travaille à l'élaboration d'un format d'exploitation réduit qui permettra la poursuite des activités essentielles au maintien d'un pont aérien à destination et en provenance d'Israël", a déclaré la compagnie.

"Dans le même temps, El Al demande l'ouverture de l'aéroport Ramon comme alternative complémentaire à l'aéroport Ben Gurion, afin de préserver l'activité aérienne et de fournir une solution aux passagers."

À plus de quatre heures de route de Tel Aviv, Ramon est proche d'Eilat, qui borde Aqaba, en Jordanie, et Taba, en Égypte, où d'autres transporteurs israéliens ont effectué quelques vols.

La compagnie israélienne Arkia Airlines a déclaré qu'elle transférait la majorité de ses opérations vers Aqaba et Taba. Ses vols à destination de New York, Bangkok et Hanoï seront exploités à pleine capacité à partir d'Aqaba, mais les vols à destination et en provenance de Ben Gurion vers Larnaca et Athènes seront maintenus.

"Dans le cadre actuel, il n'est pas possible de maintenir des opérations aériennes régulières et, dans la pratique, cela revient à fermer le ciel d'Israël", a déclaré Oz Berlowitz, directeur général d'Arkia.

"La compagnie ne peut pas être obligée de choisir entre des passagers qui ont déjà acheté des billets, et c'est pourquoi nous nous préparons à transférer la plupart de nos opérations vers les aéroports d'Aqaba et de Taba, afin de maintenir la continuité de l'aviation autant que possible."