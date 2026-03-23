La compagnie aérienne israélienne El Al Airlines fonctionnera à 5 % de sa capacité après que le gouvernement a limité le trafic

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* Aéroport près de Tel Aviv limité à un vol entrant et un vol sortant par heure

* Les vols sortants sont limités à 50 passagers

* Arkia Airlines déplace certains vols vers la Jordanie et l'Égypte

(Mise à jour avec la déclaration d'El Al paragraphe 6) par Steven Scheer

El Al Israel Airlines

ELAL.TA a déclaré lundi qu'elle réduirait fortement ses opérations et que le nombre de sièges disponibles serait réduit à 5% de la normale après que le ministère des Transports ait ordonné une réduction du trafic à l'aéroport Ben Gurion près de Tel Aviv.

La compagnie nationale israélienne, qui assure des vols de rapatriement depuis le début de la guerre aérienne entre les États-Unis et Israël et l'Iran le 28 février, a demandé aux autorités d'ouvrir l'aéroport Ramon près de la ville d'Eilat, sur la mer Rouge, comme alternative à l'aéroport Ben Gurion.

Dimanche en fin de journée, après une évaluation de la sécurité, la ministre des transports Miri Regev a décidé de réduire le nombre de décollages et d'atterrissages de l'aéroport Ben Gourion "afin d'éviter tout risque potentiel pour la vie humaine".

Alors que les défenses aériennes israéliennes ont intercepté plus de 90 % des missiles iraniens tirés sur Israël, il y a eu deux échecs dans la nuit de samedi à dimanche qui ont fait de nombreux blessés civils dans deux villes du sud d'Israël .

Mme Regev a déclaré que la décision limitait l'aéroport à un vol entrant et un vol sortant par heure. Le vol entrant n'est soumis à aucune restriction quant au nombre de passagers, tandis que le vol sortant est limité à 50 passagers.

"Ces limitations strictes à l'aéroport Ben Gourion signifient en fait que la compagnie aérienne n'opère que des vols essentiels, dans le but de maintenir le pont aérien entre Israël et le monde", a déclaré El Al, notant qu'une "priorité spéciale sera accordée aux cas humanitaires et médicaux exceptionnels"

Après avoir examiné les implications du nouveau cadre, la compagnie n'assurera que des vols limités vers plusieurs destinations clés: New York, Los Angeles, Miami, Londres, Paris, Rome et Athènes.

"Dans le même temps, El Al demande l'ouverture de l'aéroport Ramon comme alternative complémentaire à l'aéroport Ben Gourion, afin de préserver l'activité aérienne et d'offrir une solution aux passagers," a-t-elle déclaré.

À plus de quatre heures de route de Tel Aviv, Ramon est proche d'Eilat, qui borde Aqaba, en Jordanie, et Taba, en Égypte, où d'autres transporteurs israéliens ont effectué quelques vols.

La compagnie israélienne Arkia Airlines a déclaré qu'elle transférait la majorité de ses activités vers Aqaba et Taba , y compris des vols vers New York, Bangkok et Hanoi.Les vols à destination et en provenance de Larnaca et d'Athènes resteront à Ben Gurion.

"Dans le cadre actuel, il n'est pas possible de maintenir des opérations aériennes régulières et, dans la pratique, cela revient à fermer le ciel d'Israël", a déclaré Oz Berlowitz, directeur général d'Arkia.

"La compagnie ne peut pas être obligée de choisir entre des passagers qui ont déjà acheté des billets, et c'est pourquoi nous nous préparons à transférer la plupart de nos opérations vers les aéroports d'Aqaba et de Taba, afin de maintenir la continuité de l'aviation autant que possible."