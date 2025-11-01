 Aller au contenu principal
La compagnie aérienne brésilienne Azul conclut un accord avec ses créanciers chirographaires dans le cadre de la procédure du Chapitre 11
information fournie par Reuters 01/11/2025 à 16:16

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La compagnie aérienne brésilienne Azul est parvenue à un accord avec ses créanciers chirographaires, faisant avancer sa restructuration financière après s'être placée sous la protection du Chapitre 11 en mai, a déclaré la société samedi.

L'accord représente une étape importante dans le processus du Chapitre 11 d'Azul, car il fournit une voie claire pour l'avenir de l'entreprise, a déclaré la compagnie dans un communiqué.

Azul est le dernier transporteur latino-américain à avoir déposé son bilan, rejoignant ainsi la liste des compagnies aériennes de la région qui ont été gravement touchées par la pandémie de COVID-19.

La compagnie a déjà déclaré qu'elle comptait sortir de la procédure du Chapitre 11 au début de l'année prochaine.

