La commission sénatoriale américaine retarde le projet de loi sur les crypto-monnaies après l'opposition du directeur général de Coinbase

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le comité bancaire du Sénat reporte l'examen du projet de loi sur les crypto-monnaies quelques heures après les objections du directeur général de Coinbase

Le directeur général de Coinbase critique l'impact du projet de loi sur les récompenses des stablecoins

Le projet de loi définit les jetons cryptographiques comme des titres, des marchandises et autres

(Ajoute des désaccords entre les républicains au paragraphe 9, ajoute l'absence de commentaire immédiat au paragraphe 12) par Hannah Lang et Carlos Méndez

Un comité du Sénat américain a reporté un débat très attendu, prévu pour jeudi, sur un projet de loi historique qui créerait un cadre réglementaire pour les crypto-monnaies, quelques heures après que le directeur général de Coinbase COIN.O a déclaré que le géant de la crypto-monnaie ne soutiendrait pas la mesure, ce qui soulève l'incertitude quant à son avenir. La législation, dévoilée lundi par le Comité bancaire du Sénat, définirait quand les jetons de crypto-monnaie sont des titres, des marchandises ou tombent dans d'autres catégories. Elle clarifierait également la compétence de la Securities and Exchange Commission des États-Unis sur le secteur.

Ce projet de loi est l'aboutissement d'une campagne de lobbying de plusieurs années menée par Coinbase et d'autres grandes sociétés de crypto-monnaies, qui ont fait valoir que le secteur avait besoin d'une nouvelle réglementation pour apporter une clarté juridique qui favoriserait en fin de compte l'adoption des actifs numériques. Le directeur général de Coinbase, cependant, dit maintenant qu'il est gêné par certains aspects du dernier effort pour élaborer de nouvelles règles.

Les régulateurs de l'ancien président Joe Biden ont allégué que de nombreuses sociétés de crypto-monnaies bafouaient les lois américaines sur les valeurs mobilières et d'autres règles, mais l'industrie affirme que les règles existantes ne sont pas adaptées aux actifs numériques.

La commission bancaire du Sénat devait débattre jeudi des amendements au projet de loi, baptisé "Clarity Act" (loi sur la clarté). Mais elle a annulé ce débat mercredi en fin de journée, après que le directeur général de Coinbase, Brian Armstrong, a déclaré sur X que le projet de loi comportait "trop de problèmes" et que l'entreprise ne pouvait pas le soutenir, ce qui a porté un coup dur à la législation.

Armstrong a déclaré que le projet de loi éroderait l'autorité de la Commodity Futures Trading Commission des États-Unis, le régulateur préféré de l'industrie, et "tuerait" la capacité des sociétés de crypto-monnaies à offrir des récompenses sur les avoirs des clients en jetons indexés sur le dollar connus sous le nom de stablecoins, parmi d'autres plaintes.

"Nous préférons ne pas avoir de projet de loi plutôt qu'un mauvais projet de loi", a-t-il écrit, ajoutant toutefois qu'il était "tout à fait optimiste quant au fait que nous parviendrons au bon résultat grâce à des efforts continus."

Coinbase a donné des millions de dollars à des comités d'action politique visant à faire élire des candidats pro-crypto en 2024, et a été une partie prenante clé dans les négociations.

Il y avait des désaccords entre les républicains sur les dispositions du projet de loi relatives au stablecoin, selon deux personnes ayant connaissance des discussions, l'une d'entre elles ajoutant que les objections d'Armstrong ont poussé ces préoccupations au premier plan. Les sénateurs impliqués dans l'élaboration du projet de loi se sont alors inquiétés du fait qu'il n'obtiendrait pas suffisamment de votes pour sortir de la commission à l'issue des travaux de la commission, a déclaré la deuxième source.

Pour être approuvé, le projet de loi devrait être soutenu par au moins sept démocrates au sein du Sénat. Certains démocrates se sont inquiétés du fait que la mesure ne comprenne pas de dispositions visant à empêcher les responsables politiques de tirer profit des entreprises de crypto-monnaies.

"J'ai parlé avec des leaders de l'industrie des crypto-monnaies, du secteur financier et avec mes collègues démocrates et républicains, et tout le monde reste à la table pour travailler de bonne foi", a déclaré le président de la commission bancaire du Sénat, Tim Scott, un républicain de Caroline du Sud, dans un communiqué.

Le bureau de Tim Scott n'a pas répondu immédiatement à une demande de commentaire. La Chambre des représentants a adopté sa version de la loi sur la clarté en juillet.

Parmi les dispositions les plus controversées du projet de loi du Sénat figure ce que les banques considèrent comme une faille créée par la législation sur les stablecoins de l'année dernière, qui permet aux intermédiaires, tels que les bourses de crypto-monnaies, de payer des intérêts sur les avoirs en stablecoins de leurs clients.

Les banques affirment que cela entraînerait une fuite des dépôts - la principale source de financement pour la plupart des banques - du système bancaire, ce qui pourrait menacer la stabilité financière. Les sociétés de crypto-monnaies ont riposté, arguant que leur interdire de payer des intérêts sur les stablecoins serait anticoncurrentiel.

Le projet de loi du Sénat interdit aux sociétés de crypto-monnaies de verser des intérêts aux consommateurs pour la détention d'un stablecoin, mais les autorise à verser des récompenses ou des incitations aux clients pour certaines activités, telles que l'envoi d'un paiement ou la participation à un programme de fidélisation.

"Sur des questions complexes telles que la structure du marché des actifs numériques, des moments comme celui-ci peuvent être une partie saine de l'élaboration des politiques, donnant du temps pour des délibérations supplémentaires", a déclaré Summer Mersinger, directrice générale du groupe commercial du secteur des crypto-actifs, la Blockchain Association, qui compte Coinbase parmi ses membres, dans un communiqué.