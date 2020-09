Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission se décidera d'ici le 26 octobre sur le rachat de Play par Iliad Reuters • 22/09/2020 à 12:38









BRUXELLES, 22 septembre (Reuters) - Les autorités européennes de la concurrence se prononceront d'ici le 26 octobre sur le rachat de l'opérateur polonais Play PLY.WA par Iliad ILD.PA , annonce mardi la Commission européenne sur son site internet. Si l'opération se concrétise, Iliad, groupe dirigé par l'homme d'affaires français Xavier Niel, deviendra le sixième opérateur européen et confirmera son développement hors des frontières françaises. La Commission pourra approuver le projet, tel quel ou en exigeant des concessions, ou bien ouvrir une enquête approfondie qui pourra durer jusqu'à quatre mois. Play est en concurrence avec la filiale locale d'Orange, Orange Polska OPL.WA , avec celle de Deutsche Telekom DTEGn.DE , T-Mobile, et avec Polkomtel PTL.UL . Il a lancé une offre fixe à haut débit cette année et Iliad compte l'aider à la développer. (Foo Yun Chee; version française Nicolas Delame, édité par Jean-Michel Bélot)

Valeurs associées ILIAD Euronext Paris +2.56% DEUTSCHE TELEKOM XETRA +0.55% ORANGE PL LSE Intl -100.00%