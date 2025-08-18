La Commission fédérale du commerce américaine poursuit un revendeur de billets pour avoir contourné les limites imposées aux billets de la tournée Eras de Taylor Swift

La société a utilisé des milliers de comptes Ticketmaster pour acheter des billets, selon la Commission fédérale du commerce

Key Investment Group a dit que l'agence cherchait à fermer les revendeurs légaux

L'affaire s'inscrit dans le cadre des mesures prises par Trump pour lutter contre les pratiques qui augmentent le coût des billets

La Commission fédérale du commerce des États-Unis a poursuivi le revendeur de billets Key Investment Group pour avoir contourné les limites d'achat afin d'acheter des milliers de billets pour des événements en direct, y compris la tournée Eras de Taylor Swift, et de les revendre avec une majoration, selon une plainte déposée lundi devant le tribunal fédéral de l'État du Maryland.

La société basée à Baltimore, dans le Maryland, qui exploite des sites de revente de billets, dont TotalTickets.com, a utilisé des milliers de comptes Ticketmaster, y compris de faux comptes ou des comptes achetés, a déclaré la Commission fédérale du commerce. Ticketmaster a fait l'objet de vives critiques après la vente bâclée, en 2022, de billets pour la tournée Eras de Swift, qui a fait couler des milliards de demandes de la part de fans de Swift, de robots et de revendeurs de billets, qui ont submergé son site web, et la société a annulé la vente de billets prévue pour le grand public.

Pour un concert de Swift à Las Vegas en mars 2023, Key Investment Group et ses affiliés ont utilisé 49 comptes différents pour acheter 273 billets et contourner la limite d'achat de 6 billets, engrangeant plus de 119 000 dollars de revenus sur les reventes, a déclaré la Commission fédérale du commerce lundi. La société a gagné plus de 1,2 million de dollars en revendant 2 280 billets de concert de Swift achetés en 2023, a indiqué l'agence.

Le président de la Commission fédérale du commerce, Andrew Ferguson, a déclaré dans un communiqué que cette action en justice mettait les vendeurs de billets au courant que l'agence poursuivrait ceux qui contournent les limites imposées par les plateformes de billetterie en matière de vente de billets. Cette action en justice s'inscrit dans le cadre d'une campagne de répression annoncée en mars par le président Donald Trump , qui vise à mettre un terme aux pratiques de revente de billets abusives qui augmentent les coûts pour les supporters.

"Dans un geste sans précédent, la Commission fédérale du commerce a détourné l'intention de la loi Better Online Ticket Sales (BOTS) Act, une loi conçue pour cibler les logiciels malveillants, pour en faire une arme contre les entreprises et les consommateurs légitimes", a déclaré lundi un porte-parole de Key Investment Group.

En juillet, la société a intenté un procès à la Commission fédérale du commerce pour bloquer son enquête, affirmant que ses achats de billets n'utilisaient pas de logiciels automatisés, ou bots, et ne violaient pas la loi BOTS.

La Commission fédérale du commerce a clairement indiqué qu'elle avait l'intention d'utiliser le BOTS Act pour fermer l'ensemble du marché secondaire des billets", a déclaré la société dans son action en justice.

Lundi, l'agence a accusé Key Investment Group et trois de ses dirigeants d'avoir violé le BOTS Act ainsi que le FTC Act, qui interdit les pratiques commerciales déloyales et trompeuses.

En 2018, Ticketmaster avait déterminé que Key Investment Group et d'autres courtiers violaient ses règles et utilisaient des milliers de comptes, selon un extrait d'une présentation interne incluse dans la plainte .

La présentation de 2018 montrait que Ticketmaster prévoyait un "impact économique négatif grave" si elle devait imposer des limites strictes à la vente de billets.

En juillet, la société a appelé le Congrès à adopter des réformes, notamment en donnant aux artistes le droit de limiter les reventes de billets et de plafonner les marges à 20 %, affirmant que les plateformes de billetterie ne peuvent pas lutter seules contre les marges exorbitantes.

Live Nation, qui possède des salles et organise des événements, et Ticketmaster font l'objet d'un procès intenté par les autorités de la concurrence américaines, qui accusent la société de monopoliser les marchés de l'industrie des concerts en direct.