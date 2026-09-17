La Commission européenne propose d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux moins de 13 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Von der Leyen présente sa proposition lors d'une conférence de presse

* Des mois de débats sont encore à prévoir avant que cette proposition ne devienne loi

* Un groupe de pression du secteur des technologies met en garde contre les risques pour la vie privée

(Ajout des commentaires du groupe de pression du secteur technologique aux paragraphes 10 à 13)

par Yves Herman et Foo Yun Chee

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a présenté jeudi un plan ambitieux visant à protéger les enfants contre les dangers en ligne. Elle propose d’interdire l’accès aux réseaux sociaux aux moins de 13 ans et d’obliger les services en ligne à mettre en place des comptes sécurisés pour les enfants.

Cette initiative fait suite à des mesures similaires prises en Australie, au Royaume-Uni, en Chine, en Inde, en Turquie et dans plusieurs pays de l'Union européenne, en raison des inquiétudes concernant l'impact que les plateformes de Meta

META.O (Facebook et Instagram), TikTok, YouTube GOOGL.O de Google et ChatGPT ont sur la santé mentale et la sécurité des enfants.

Les difficultés rencontrées par l’Australie pour faire respecter son interdiction des réseaux sociaux pour les moins de 16 ans – une première mondiale – pourraient signifier que l’Europe se retrouve elle aussi confrontée à une bataille difficile.

« Aujourd’hui, nos enfants utilisent certaines des technologies les plus sophistiquées jamais créées, et celles-ci n’ont pas été conçues en tenant compte de leur bien-être et de leur développement », a déclaré Mme von der Leyen lors d’une conférence de presse.

Elle a ajouté que le projet de loi européen « EU Kids Act » « fixera des limites claires dans le monde numérique, tout comme nous le faisons au quotidien dans le monde réel ».

CONTRÔLE PARENTAL

Selon cette proposition, qui doit encore faire l’objet de négociations avec les États membres de l’UE et le Parlement européen au cours des prochains mois avant de pouvoir entrer en vigueur, les comptes des enfants âgés de 13 à 15 ans seront soumis au contrôle parental.

Les réseaux sociaux et les services de partage de vidéos, les jeux vidéo en ligne, les compagnons basés sur l’IA et les chatbots destinés aux mineurs de moins de 18 ans seront soumis à une liste de règles à respecter et d’interdictions.

Parmi celles-ci figurent l’interdiction des fonctionnalités addictives, des flux de recommandations basés sur le profilage, du défilement infini, des mécanismes de récompense et des contacts non sollicités de la part d’inconnus. Les compagnons IA et les chatbots devront être désactivés par défaut.

Les plateformes en ligne devront concevoir des algorithmes sans danger pour les enfants et proposer des contrôles parentaux faciles à utiliser ainsi que des outils permettant de bloquer et de mettre en sourdine certains utilisateurs.

Les entreprises, qui doivent vérifier l'âge des utilisateurs lors de la création d'un compte à l'aide d'outils de vérification de l'âge, s'exposent à des amendes pouvant atteindre 6 % de leur chiffre d'affaires annuel mondial en cas de non-respect de ces règles. Elles devront également s'acquitter d'une redevance destinée à financer la surveillance exercée par les autorités de régulation.

Le groupe de lobbying technologique CCIA Europe, qui compte parmi ses membres Google et Meta, a mis en garde contre les risques liés à la vie privée découlant de cette proposition et contre les exigences contradictoires prévues par d’autres législations de l’UE.

« La collecte, à cette échelle, d’informations sur l’âge, de justificatifs d’identité et de données reliant les enfants à leurs parents ou tuteurs constituerait sans aucun doute une cible de choix pour les cybercriminels », a déclaré Daniel Friedlaender, directeur de la CCIA.

« Le Kids Act crée des chevauchements et des redondances juridiques qui, en fin de compte, affaiblissent la protection des enfants et des consommateurs », a-t-il ajouté.