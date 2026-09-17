La Commission européenne propose d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La présidente de la Commission européenne, Ursula von der Leyen, a proposé jeudi d'interdire l'accès aux réseaux sociaux aux enfants de moins de 13 ans et d'en restreindre l'accès à ceux âgés de 13 à 15 ans, tout en mettant en garde contre les dangers que représentent les services en ligne pour les mineurs.

Elle a également proposé une série d’obligations à l’intention des réseaux sociaux, des services de partage de vidéos, des jeux vidéo en ligne et des chatbots basés sur l’intelligence artificielle proposant des services aux enfants de moins de 18 ans, une mesure qui touchera YouTube ( GOOGL.O ) de Google, Facebook ( META.O ) et Instagram de Meta Platforms.

Cette initiative souligne les préoccupations croissantes à l’échelle mondiale concernant l’impact des services en ligne sur la sécurité et la santé des enfants.