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La Commission européenne indique que Google dispose d'un peu plus de temps pour répondre aux préoccupations soulevées dans le cadre de l'enquête de l'UE
information fournie par Reuters 08/05/2026 à 13:23

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les autorités de régulation de l'UE accordent un peu plus de temps à Google, filiale d'Alphabet

GOOGL.O , pour apaiser leurs inquiétudes après qu'une précédente proposition de l'entreprise s'est avérée insuffisante, a déclaré vendredi la Commission européenne.

« Google collabore avec la Commission pour se défendre et, par ailleurs, pour proposer une solution qui réponde réellement aux préoccupations soulevées dans cette affaire et dans les conclusions préliminaires », a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission, lors d'une conférence de presse quotidienne.

« La réalité, pour l’instant, c’est que cette solution n’est tout simplement pas assez solide. Nous accordons donc un peu plus de temps à Google pour qu’il continue à dialoguer avec la Commission afin de proposer une solution qui réponde réellement aux préoccupations, dans l’intérêt des entreprises et des citoyens européens », a-t-il ajouté.

La Commission, qui agit en tant qu’autorité de concurrence de l’UE, a accusé Google d’avoir enfreint la loi sur les marchés numériques, qui vise à limiter le pouvoir des géants de la technologie, et est en train de finaliser sa décision, qui pourrait inclure une amende à l’encontre de Google.

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