La Commission européenne examine les conséquences concrètes de la décision Anthropic, selon un porte-parole

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La Commission européenne a déclaré dimanche qu'elle évaluait les implications pratiques d'une directive américaine sur le contrôle des exportations touchant la société d'intelligence artificielle Anthropic, et que les mesures prises ne devaient pas être discriminatoires à l'égard des partenaires. Anthropic a déclaré vendredi qu'elle “désactiverait brusquement” ses modèles d'IA les plus avancés pour tous les utilisateurs après que le gouvernement américain lui a ordonné de suspendre l'accès à ces modèles pour les ressortissants étrangers, invoquant des raisons de sécurité nationale.

“Nous assistons à l’arrivée sur le marché d’une nouvelle génération de modèles d’IA très performants. Ces modèles offrent des avantages considérables, notamment en matière de cyberdéfense, mais ils soulèvent également de graves préoccupations en matière de cybersécurité auxquelles il convient de répondre,” a déclaré Thomas Regnier, porte-parole de la Commission européenne, dans un communiqué.

“Nous estimons que les mesures d'urgence prises dans ce contexte ne doivent pas être discriminatoires à l'égard de nos partenaires,” a-t-il ajouté.

“Cette évolution illustre une fois de plus pourquoi l’Europe doit renforcer sa souveraineté technologique,” a déclaré M. Regnier. “Nous examinons de près les conséquences pratiques de cette situation pour les utilisateurs européens de ces services.”