La Commission européenne autorise l'opération Kellanova de Mars, d'une valeur de 36 milliards de dollars

(Ajoute la date à laquelle l'opération devrait être conclue au paragraphe 6 et les commentaires de l'exécutif aux paragraphes 7 à 9) par Louise Rasmussen et Jessica DiNapoli

La Commission européenne a approuvé l'offre de 36 milliards de dollars de Mars pour acquérir le fabricant de Pringles Kellanova K.N , a-t-elle déclaré lundi, après avoir ouvert une enquête à grande échelle sur le rachat en juin, citant des préoccupations sur les prix plus élevés.

Ce rachat, l'un des plus importants dans le secteur des snacks, regroupera sous un même toit des marques allant de M&Ms, Snickers et aliments pour chats Whiskas aux chips Pringles, Pop-Tarts et céréales Kellogg's.

"La Commission est parvenue à la conclusion que l'opération envisagée ne poserait pas de problèmes de concurrence dans l'Espace économique européen", a-t-elle déclaré dans un communiqué publié lundi.

L'organe exécutif de l'Union européenne a constaté que les deux entreprises disposaient déjà d'un pouvoir de marché dans certaines régions d'Europe et qu'en tant qu'entreprise combinée, elles pourraient relier différentes catégories afin de négocier des prix plus élevés avec les détaillants.

Toutefois, comme les consommateurs ne sont pas fidèles aux produits des deux entreprises, tels que les M&Ms et les pâtisseries Pop-Tart, au point de changer de supermarché, il est peu probable que l'opération renforce le pouvoir de négociation de Mars, a déclaré la Commission.

L'approbation de la Commission était le dernier obstacle réglementaire que l'opération devait franchir, et Mars s'attend maintenant à ce qu'elle soit conclue le 11 décembre.

Andrew Clarke, le président mondial de Mars Snacking, a déclaré dans une interview lundi que l'accord signifiait plus de choix pour les consommateurs, car le groupe aura neuf marques avec plus d'un milliard de dollars de ventes, contre six auparavant, "avec une ligne de mire pour en prendre d'autres au-dessus d'un milliard de dollars".

Pour ce qui est de l'augmentation des prix, il a déclaré que Mars n'était pas à l'abri de l'inflation, mais qu'elle cherchait à innover et à offrir des produits de tailles différentes aux consommateurs.

En réponse à une question sur les licenciements, il a déclaré qu'il y aurait "certains domaines de chevauchement que nous examinerons", mais que Mars cherche à développer l'entreprise et à investir dans les marques à long terme.

