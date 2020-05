Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission européenne approuve l'aide de 7 milliards d'euros à Air France Reuters • 04/05/2020 à 08:25









LA COMMISSION EUROPÉENNE APPROUVE L'AIDE DE 7 MILLIARDS D'EUROS À AIR FRANCE PARIS (Reuters) - La Commission européenne a sans surprise approuvé lundi l'octroi par l'Etat français d'une garantie pour des prêts et d'un prêt d'actionnaire en faveur d'Air France pour un montant total de 7 milliards d'euros, afin d'atténuer l'impact économique de l'épidémie de coronavirus. Cette aide fournira à la compagnie "les liquidités dont elle a un urgent besoin pour résister aux répercussions de la pandémie", observe Margrethe Vestager, vice-présidente exécutive chargée de la politique de concurrence, dans un communiqué. Le soutien du gouvernement à Air France a été annoncé le 24 avril dernier. Qualifié d'"historique" par le ministre français de l'Economie Bruno Le Maire, il se décompose en un prêt de 4 milliards octroyé par un syndicat de six banques, garanti par l'Etat français à hauteur de 90%, et par un prêt direct de 3 milliards de l'Etat français. (Jean-Stéphane Brosse)

Valeurs associées AIR FRANCE - KLM Euronext Paris 0.00%