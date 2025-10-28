La Commission européenne a approuvé une acquisition par Axel Springer
La transaction concerne principalement le secteur des services de streaming sportif.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de la position limitée des entreprises sur le marché à l'issue de l'opération envisagée.
