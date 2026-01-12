 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé plusieurs acquisitions par Volvo
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 12:20

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Swecon Baumaschinen (Allemagne), Swecon Anläggningsmaskiner et Entrack Sverige AB par Volvo Construction Equipment, toutes deux suédoises.

L'opération concerne principalement le secteur des équipements de construction.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence dans les marchés où les entreprises sont actives.

Elle a notamment estimé que l'opération n'entraverait pas de manière significative la concurrence effective dans les pays où Swecon agit en tant que distributeur exclusif de Volvo, étant donné que Swecon n'achète ni ne distribue d'équipements ou de pièces détachées concurrents dans ces juridictions.

Dans d'autres pays, les activités de Swecon sont marginales et l'opération ne modifierait pas de manière significative la structure des marchés concernés a souligné La Commission.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d'examen des concentrations.

