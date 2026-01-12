La Commission européenne a approuvé plusieurs acquisitions par Volvo
information fournie par Zonebourse 12/01/2026 à 12:20
L'opération concerne principalement le secteur des équipements de construction.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la concurrence dans les marchés où les entreprises sont actives.
Elle a notamment estimé que l'opération n'entraverait pas de manière significative la concurrence effective dans les pays où Swecon agit en tant que distributeur exclusif de Volvo, étant donné que Swecon n'achète ni ne distribue d'équipements ou de pièces détachées concurrents dans ces juridictions.
Dans d'autres pays, les activités de Swecon sont marginales et l'opération ne modifierait pas de manière significative la structure des marchés concernés a souligné La Commission.
L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure normale d'examen des concentrations.
