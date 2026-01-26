 Aller au contenu principal
La commission européenne a approuvé la création d'une entreprise entre RCL Cruises et MSC Cruises
information fournie par Zonebourse 26/01/2026 à 15:19

La commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune entre RCL Cruises (Royaume-Uni) et MSC Cruises (Suisse).

L'opération porte principalement sur la construction et la gestion d'un nouveau terminal de croisière dans le port de Kagoshima, au Japon.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

