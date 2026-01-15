 Aller au contenu principal
La Commission européenne a approuvé la création d'une entreprise avec Thales
information fournie par Zonebourse 15/01/2026 à 12:47

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, la création d'une entreprise commune par John Cockerill Defense, FN Herstal et Thales Belgium, toutes trois belges.

L'opération concerne principalement la maintenance de systèmes militaires terrestres.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que l'entreprise commune exerce des activités négligeables dans l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée dans le cadre de la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

