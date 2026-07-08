 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Wyyerd par OHC et Carlyle
information fournie par Zonebourse 08/07/2026 à 09:55

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Wyyerd Group (WGH) par Oak Hill Capital Management (OHC) et The Carlyle Group toutes deux établies aux Etats-Unis.

L'opération concerne principalement les réseaux de fibre optique à haut débit aux Etats-Unis.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

Valeurs associées

THE CARLYLE GRP
43,0900 USD NASDAQ -2,09%
Copyright (c) 2026 Zonebourse.com. Tous droits de reproduction réservés. Les informations et analyses diffusées par Zonebourse le sont à titre exclusivement informatif. Le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition, sans recours contre Surperformance SAS, éditrice de Zonebourse.com.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
2CRSI
32,42 -10,93%
CAC 40
8 252,66 -2,18%
Pétrole Brent
78,24 +3,03%
STELLANTIS
4,6935 -5,85%
TOTALENERGIES
69,35 +2,32%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank