La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Wyyerd par OHC et Carlyle

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle conjoint de Wyyerd Group (WGH) par Oak Hill Capital Management (OHC) et The Carlyle Group toutes deux établies aux Etats-Unis.

L'opération concerne principalement les réseaux de fibre optique à haut débit aux Etats-Unis.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur l'Espace économique européen.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.