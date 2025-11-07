La Commission européenne a approuvé l'acquisition de RightShip par Rio Tinto
information fournie par Zonebourse 07/11/2025 à 12:39
L'opération concerne principalement des solutions d'évaluation et de gestion des risques maritimes, notamment des services de diligence raisonnable, des services environnementaux et des services d'inspection.
La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, étant donné que les entreprises ne sont pas actives sur des marchés identiques ou verticalement liés.
Valeurs associées
|5 195,500 GBX
|LSE
|-1,21%
