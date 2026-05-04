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La Commission européenne a approuvé l'acquisition de Hüttenwerke Krupp Mannesmann par Salzgitter Mannesmann
information fournie par Zonebourse 04/05/2026 à 14:27

La Commission européenne a approuvé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition du contrôle exclusif de Hüttenwerke Krupp Mannesmann par Salzgitter Mannesmann, deux sociétés allemandes.

L'opération concerne principalement la fabrication de produits semi-finis en acier au carbone.

La Commission a conclu que l'opération ne soulèverait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son impact limité sur la structure du marché.

L'opération a été examinée selon la procédure simplifiée d'examen des concentrations.

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