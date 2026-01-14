 Aller au contenu principal
La Commission européenne a accordé l'autorisation de mise sur le marché d'Ondibta (insuline) de Sandoz
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 12:43

Sandoz a confirmé que la Commission européenne a accordé l'autorisation de mise sur le marché à Ondibta ® (insuline glargine), une solution injectable en stylo prérempli développée et enregistrée par Gan & Lee Pharmaceuticals.

Ondibta® est approuvé pour le traitement du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de deux ans et plus.

Cette approbation ouvre la voie à un lancement prévu d'Ondibta® début 2027.

Selon les dernières estimations, 66 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivent avec le diabète en Europe, un chiffre qui devrait augmenter de 10 % d'ici 2050 pour atteindre 72 millions, les dépenses de santé associées approchant les 200 milliards de dollars américains.

Claire D'Abreu-Hayling, directrice scientifique de Sandoz, a déclaré : " L'approbation d'Ondibta® constitue une étape importante pour répondre à ce besoin et souligne notre engagement à améliorer l'accès des patients à des médicaments biologiques essentiels, susceptibles de changer leur vie. "

