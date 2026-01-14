La Commission européenne a accordé l'autorisation de mise sur le marché d'Ondibta (insuline) de Sandoz
information fournie par Zonebourse 14/01/2026 à 12:43
Ondibta® est approuvé pour le traitement du diabète chez les adultes, les adolescents et les enfants âgés de deux ans et plus.
Cette approbation ouvre la voie à un lancement prévu d'Ondibta® début 2027.
Selon les dernières estimations, 66 millions d'adultes âgés de 20 à 79 ans vivent avec le diabète en Europe, un chiffre qui devrait augmenter de 10 % d'ici 2050 pour atteindre 72 millions, les dépenses de santé associées approchant les 200 milliards de dollars américains.
Claire D'Abreu-Hayling, directrice scientifique de Sandoz, a déclaré : " L'approbation d'Ondibta® constitue une étape importante pour répondre à ce besoin et souligne notre engagement à améliorer l'accès des patients à des médicaments biologiques essentiels, susceptibles de changer leur vie. "
Valeurs associées
|60,880 CHF
|Swiss EBS Stocks
|+2,77%
A lire aussi
-
SYNTHESE Le MACD est positif et supérieur à sa ligne de signal. Cette configuration confirme la bonne orientation du titre. On constate que le potentiel de hausse du RSI n'est pas épuisé. Les stochastiques, pour leur part, se trouvent dans la zone de surachat, ... Lire la suite
-
Une grue s'est effondrée mercredi sur un train de passagers en Thaïlande, un accident spectaculaire qui a fait au moins 32 morts et des dizaines de blessés, selon le dernier bilan des autorités locales. La grue était utilisée sur le chantier d'un vaste projet ferroviaire ... Lire la suite
-
Dans une interview exclusive accordée à France 24, le procureur général du Venezuela, Tarek William Saab, condamne fermement la capture de Nicolas Maduro par les forces spéciales américaines le 3 janvier. Depuis cet événement "sans précédent", qualifié d'"invasion" ... Lire la suite
-
Principales valeurs à suivre mercredi à Wall Street, où les contrats à terme sur les principaux indices suggèrent une ouverture en baisse de 0,34% pour le Dow Jones .DJI , de 0,45% pour le Standard & Poor's 500 .SPX et de 0,68% pour le Nasdaq .IXIC : * SECTEUR ... Lire la suite
Mes listes
Une erreur est survenue pendant le chargement de la liste
0 commentaire
Vous devez être membre pour ajouter un commentaire.
Vous êtes déjà membre ? Connectez-vous
Pas encore membre ? Devenez membre gratuitement
Signaler le commentaireFermer