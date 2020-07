Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client La Commission autorise le rachat par Alstom du rail de Bombardier Reuters • 31/07/2020 à 15:01









BRUXELLES, 31 juillet (Reuters) - La Commission européenne a autorisé sous conditions vendredi le rachat par Alstom ALSO.PA de la division ferroviaire du canadien Bombardier, qui permet au groupe français de devenir le numéro deux mondial du rail derrière le chinois CRRC. "La Commission européenne a autorisé, en vertu du règlement de l'UE sur les concentrations, l'acquisition de Bombardier Transportation par Alstom", a annoncé l'exécutif bruxellois dans un communiqué. "Cette autorisation est subordonnée au respect intégral d'une série d'engagements proposés par Alstom." (Foo Yun Chee, version française Jean-Stéphane Brosse)

