La Commission autorise l'acquisition d'Aligned par GIM (BlackRock) et MGX
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 17:48
L'opération porte principalement sur la fourniture d'infrastructures numériques, plus précisément le développement, l'exploitation et l'offre de propriétés de centres de données.
La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.
