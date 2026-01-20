 Aller au contenu principal
La Commission autorise l'acquisition d'Aligned par GIM (BlackRock) et MGX
information fournie par Zonebourse 20/01/2026 à 17:48

La Commission européenne a autorisé l'acquisition du contrôle en commun d'Aligned Data Centers, d'Aligned Data Centers REIT, d'ADC International Latam Investor GIP, et d'ADC International Latam Investor, (collectivement "Aligned") par Global Infrastructure Management (GIM), détenue à 100 % par BlackRock, et MGX Fund Management Limited.

L'opération porte principalement sur la fourniture d'infrastructures numériques, plus précisément le développement, l'exploitation et l'offre de propriétés de centres de données.

La Commission a conclu que l'opération notifiée ne poserait pas de problèmes de concurrence, compte tenu de son incidence limitée sur l'Espace économique européen.

