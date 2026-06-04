La Commerzbank saisit le régulateur allemand après la montée d'UniCredit à 34,4%

( AFP / MARCO BERTORELLO )

La Commerzbank a demandé mercredi à l'autorité allemande des marchés financiers, la BaFin, d'examiner les "informations potentiellement trompeuses fournies par UniCredit", qui a annoncé la veille avoir porté à 34,4% sa participation dans la banque allemande.

La bagarre qui fait rage depuis plus d'un an entre la deuxième plus grande banque italienne UniCredit et sa rivale allemande Commerzbank, victime de sa convoitise, s'est récemment intensifiée.

UniCredit, qui a lancé le 5 mai son offre de rachat hostile (jusqu'au 16 juin), a annoncé mardi avoir récupéré des "actions représentant environ 7,6% du capital de Commerzbank", portant ainsi sa participation totale à 34,4% dans la banque allemande.

Or, écrit la Commerzbank dans son communiqué, "d'après les informations dont elle dispose, les 7,58% d'actions apportées déclarés sont majoritairement directement ou indirectement liés aux contreparties dérivés d'UniCredit et ne proviennent pas d'investisseurs indépendants".

"Les données communiquées par UniCredit sont trompeuses en l'absence d'explications complémentaires et font naître le soupçon que l'objectif poursuivi serait de gonfler artificiellement sa position dans la perception du marché", assène la Commerzbank, qui réclame des clarifications.

Pour UniCredit, dépasser le seuil de 30% du capital de Commerzbank lui permet d'éviter d'avoir à lancer ultérieurement une nouvelle offre sur la totalité du capital.

Même si elle ne contrôle pas encore la banque allemande à l'issue de l'offre, elle pourra ensuite augmenter progressivement sa participation en rachetant des actions sur le marché, sans nouvelle offre obligatoire.