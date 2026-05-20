La Colombie donne son feu vert environnemental à la phase d'exploration d'un projet géothermique

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Le ministère colombien de l'Environnement a donné son feu vert à la phase d'exploration du projet géothermique Nereidas, mené par Ecopetrol, Baker Hughes et une filiale du Grupo EPM, a-t-il annoncé mercredi.

Ce projet, qui constitue la première grande initiative d'exploration géothermique dans ce pays d'Amérique du Sud, est situé dans le massif volcanique de Ruiz, dans le département de Caldas.

Le ministère a également publié de nouvelles résolutions établissant les conditions environnementales applicables aux projets d'exploration et d'exploitation de l'énergie géothermique dans le pays.