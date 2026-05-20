 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

La Colombie donne son feu vert environnemental à la phase d'exploration d'un projet géothermique
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 17:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le ministère colombien de l'Environnement a donné son feu vert à la phase d'exploration du projet géothermique Nereidas, mené par Ecopetrol, Baker Hughes et une filiale du Grupo EPM, a-t-il annoncé mercredi.

Ce projet, qui constitue la première grande initiative d'exploration géothermique dans ce pays d'Amérique du Sud, est situé dans le massif volcanique de Ruiz, dans le département de Caldas.

Le ministère a également publié de nouvelles résolutions établissant les conditions environnementales applicables aux projets d'exploration et d'exploitation de l'énergie géothermique dans le pays.

Environnement

Valeurs associées

Gaz naturel
3,11 USD NYMEX 0,00%
Pétrole Brent
106,02 USD Ice Europ -4,42%
Pétrole WTI
99,50 USD Ice Europ -4,35%
© 2026 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

Mes listes

valeur

dernier

var.
CAC 40
8 117,42 +1,70%
Pétrole Brent
105,04 -5,30%
SOITEC
158 +10,37%
2CRSI
41,4 +8,49%
NANOBIOTIX
36,94 -4,00%
Chargement...

Pages les plus populaires

L'offre BoursoBank