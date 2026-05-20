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La Colombie donne son feu vert à la phase d'exploration du projet géothermique mené par Ecopetrol
information fournie par Reuters 20/05/2026 à 17:26

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Ajoute des précisions tout au long du texte)

Le ministère colombien de l'Environnement a annoncé mercredi avoir approuvé la viabilité environnementale de la phase exploratoire du projet géothermique Nereidas, mené par la compagnie pétrolière publique Ecopetrol

ECO.CN , Baker Hughes BKR.O et le fournisseur d'énergie CHEC, une avancée qui pourrait contribuer à ouvrir une nouvelle source d'énergie renouvelable disponible 24 heures sur 24 dans ce pays andin.

Situé dans le massif volcanique de Ruiz, dans la province de Caldas, ce projet constitue la première initiative d'exploration géothermique à grande échelle en Colombie.

Le ministère a déclaré avoir accordé une dérogation partielle et conditionnelle concernant une zone de réserve forestière protégée située en dehors des parcs nationaux, limitée aux travaux d'exploration et soumise à des mesures de protection de l'environnement, de restauration écologique et de gestion de l'eau.

Pour la Colombie, où l'hydroélectricité a fourni environ deux tiers à 70% de la production d'électricité ces dernières années, la géothermie pourrait offrir une source d'électricité de base à faibles émissions, moins exposée aux fluctuations des précipitations.

Ecopetrol et ses partenaires ont déclaré, lors de l'annonce de leur alliance en 2023, que Nereidas pourrait à terme produire entre 50 et 100 mégawatts d'énergie renouvelable, soit suffisamment pour alimenter plus de 250.000 foyers.

Le ministère de l'Environnement a également indiqué avoir publié de nouvelles spécifications environnementales pour les projets d'exploration et d'exploitation géothermiques, définissant les exigences techniques, environnementales et sociales applicables au secteur. Des projets de mise à jour de ces règles avaient été publiés pour consultation plus tôt cette année.

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