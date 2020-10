La collecte mondiale des fonds s'est élevée à 818 Md€ au 2T20

(NEWSManagers.com) - La collecte mondiale des fonds d'investissement s'est élevée à 818 milliards d'euros au deuxième trimestre 2020 (contre 617Md€ au 1T20) selon les dernières données compilées par l'association européenne de gestion d'actifs et des fonds (Efama).

Dans le détail, 377 milliards d'euros nets ont été investis dans des fonds de long terme au 2T20, dont 141 milliards d'euros en Europe, après des sorties nettes de 213 milliards d'euros au 1T20. Les fonds actions ont collecté environ 3,7 milliards d'euros (contre -15Md€ au 1T20) tandis que les fonds obligataires ont enregistré quelque 278,9 milliards d'euros de souscriptions nettes sur le trimestre (contre - 207 milliards d'euros au 1T20) ). La collecte nette de fonds équilibrés et mixtes s'est élevée à 33 milliards d'euros (contre -39Md€ au 1T20) tandis que celle des fonds monétaires ont quasiment diminué de moitié (441Md€ au 2T20 contre 829Md€ au 1T20).

Seuls cinq des 46 marchés couverts par les données de l'Efama (qui incluent la collecte des fonds de fonds, ndlr) ont fait face à des sorties nettes au deuxième trimestre 2020. Il s'agit du Brésil (- 4,8Md€), des Pays-Bas (- 4,6Md€), du Liechtenstein (- 1Md€), de l'Italie (- 406M€) et de la Roumanie (- 37M€).

La collecte nette des fonds sur l'ensemble de l'Europe s'est élevée à 277,6 milliards d'euros entre début avril 2020 et fin juin 2020, dont 141 milliards d'euros de fonds long terme (contre -122Md€ au 1T20). Dans cette catégorie de fonds, les fonds obligataires ont été les plus plébiscités (+71Md€), suivis des fonds actions (+35Md€) et des fonds équilibrés / mixtes (+ 1,6Md€). Par ailleurs, les fonds monétaires en Europe ont attiré 136,3 milliards d' euros net au 2T20 tandis que les ETF et les fonds immobiliers ont enregistré respectivement 28,6 et 8,5 milliards d' euros de collecte nette. Les fonds garantis demeurent la seule classe d' actifs ayant été confrontée à des sorties nettes au 2T20 en Europe (-397M€).

Ailleurs, il convient de noter que les États-Unis ont attiré 415,3 milliards d'euros net au deuxième trimestre 2020, dont 270 milliards d'euros dans des fonds monétaires (les plus fortes entrées au monde au 2T20 sur la classe d'actifs, ndlr). En outre, les souscriptions nettes de la région Asie-Pacifique ont chuté à 99,8 milliards d' euros contre 297,4 milliards d' euros le trimestre précédent. Cela est dû à la forte baisse des ventes de fonds en Chine (24Md€ au T2 2020 contre 278,8Md€ au T1 2020).

Au total, l'actif net des fonds d'investissement mondiaux a grimpé de 9,8% par rapport au 1T20 à 51.700 milliards d'euros au 30 juin 2020.

Les États-Unis et l'Europe ont enregistré la plus forte croissance des encours avec respectivement +14,4% et +9,2%.