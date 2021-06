La collecte hebdomadaire des fonds se concentre sur l'obligataire

(NEWSManagers.com) - Les fonds d'investissement ont connu une semaine morne en matière de collecte. Du 3 au 9 juin, seuls les fonds obligataires, pris dans leur ensemble, ont véritablement enregistré un flux conséquent, avec +12,5 milliards de dollars (10,3 milliards d'euros), selon les données du " Flow Show" , le rapport mondial hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research. Cela reste toutefois un chiffre moyen au regard des données passées. Les fonds actions ont connu une petite semaine, avec +1,5 milliard de dollars, tout comme les fonds monétaires, +3,5 milliards.

Comme d'habitude, la majorité de la collecte sur les fonds obligataires s'est concentrée sur l'investment grade, avec +7,5 milliards de dollars. Viennent ensuite les fonds de titres municipaux (+2,2 milliards), les fonds de dettes émergentes (+1,7 milliard), et ceux de titres souverains (+1,6 milliard). Les fonds de titres d'entreprises à haut rendements sont les seuls à décollecter dans l'univers obligataire cette semaine, avec -1,4 milliard de dollars.

La faible statistique des fonds actions masque, de son côté, de grandes tendances opposées. Les fonds indiciels cotés ont ainsi reçu 15,4 milliards de dollars, quand leurs concurrents gérés activement ont rendu 13,9 milliards. De même, par zone géographique, les fonds en actions positionnés sur les Etats-Unis ont décollecté 4,9 milliards quand les européens ont récolté 2,7 milliards. Sur les fonds américains, qui donnent le tempo des marchés actions mondiaux, les stratégies croissances et grandes capitalisations ont sévèrement décollecté, avec respectivement -5,8 et -5,7 milliards de dollars. Ces retraits sont compensés par des paris sectoriels, avec de bonnes collectes sur de nombreuses industries comme les financières (+1,4 milliard), les matériaux (+1,2 milliard), les entreprises immobilières (+1 milliard) et l'énergie (+0,8 milliard). Les fonds tech continuent eux de décollecter, à un rythme lent, de 0,8 milliard de dollars pour cette semaine.