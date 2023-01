La collecte hebdomadaire des fonds obligataires retrouve des couleurs

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs parient à nouveau sur les fonds obligataires, principalement sur la dette d’entreprise, et cela quel que soit le niveau de risque. Entre le 5 et le 11 janvier, les fonds obligataires ont reçu 17,5 milliards de dollars (16,1 milliards d’euros) de flux nets, contre 7,2 milliards pour les fonds actions, et 8,3 milliards pour les fonds monétaires, selon "Flow show", le rapport hebdomadaire des flux dans les fonds d'investissements mondiaux par BofA Global Research.

L'univers obligataire a notamment collecté sur les fonds de dettes d’entreprises les mieux notées (" investment grade"), avec +10,4 milliards de dollars. Les investisseurs ont également privilégié les stratégies de dettes d’entreprises de haut rendement (" high yield") avec +2 milliards, de dettes municipales (+2,1 milliards), et de dettes émergentes (1,4 milliard). Les fonds de dettes souveraines ont agrégé pour leur part 0,2 milliard de dollar de collecte.

Une fois n’est pas coutume, en actions, les fonds communs de placements traditionnels ont davantage collecté que les fonds indiciels cotés (ETF, Exchange Traded Fund). Les premiers ont attiré 5 milliards de dollars, contre 2,2 milliards pour les seconds. Les stratégies couvrant les Etats-Unis ont rendu 2,6 milliards de dollars. Les retraits se sont faits principalement sur les fonds value (-1,7 milliard de dollars), croissance (-1,3 milliard), grandes capitalisations et tech (-1 milliard chacun). Dans le reste du monde, les fonds d’actions émergentes ont reçu 2,2 milliards de dollars de flux, et ceux sur le Japon 1,1 milliard. Les fonds d’actions européennes ont enregistré leur 48ème semaine de décollecte d’affilée avec -0,5 milliard de dollars.