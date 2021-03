La collecte hebdomadaire des fonds actions bat encore des records

(NEWSManagers.com) - Les superlatifs vont bientôt commencer à manquer. Les fonds actions ont une nouvelle fois battu leur record d' entrées nettes d' argent frais, selon les dernières données du " Flow Show" , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, portant sur la semaine du 11 au 17 mars. Ils ont cette fois-ci enregistré 68,3 milliards de dollars de souscriptions nettes, portant la collecte depuis le début de l'année à 347 milliards.

Si le rythme de collecte se maintenait tel quel, les fonds actions collecteraient près de 1.700 milliards de dollars sur l' année 2021, ont calculé les chercheurs du BofA Global Research. Le record à battre, qui date de 2017, s' élève pour l' instant à ... 295 milliards.

La grande majorité des flux sur les fonds actions se sont portés sur les véhicules couvrant les marchés américains. Avec +53 milliards de dollars, ils battent eux aussi un record. Les fonds de grandes capitalisations ont dominé la semaine avec +25,9 milliards de dollars, suivis par les fonds de petites capitalisations (8,2 milliards), les stratégies " value " (7,6 milliards) et les stratégies croissance (7,2 milliards). Par secteurs, les fonds tech retrouvent la tête, avec 3,2 milliards de dollars d' achats nets de parts, suivis par les financières, 2,6 milliards. La collecte des fonds actions sur les autres régions du monde est plus timorée : +2,4 milliards pour les fonds émergents, +1,5 milliard pour les fonds Japon, -1,0 milliard pour l' Europe.

A côté de ce marché des fonds actions si dynamique, la collecte des fonds obligataires, de 8,3 milliards de dollars, paraît bien pâle. Il s' agit pourtant bien d' un niveau relativement normal pour ce segment. Les fonds d' obligations d' entreprises " investment grade " ont retrouvé de l' attrait, avec +4,4 milliards de dollars, tandis que les fonds d' obligations à haut rendement ont connu leur sixième semaine de décollecte, avec -0,8 milliard. Sur la partie souveraine, les fonds de titres indexés à l' inflation ont maintenu la tendance, avec une nouvelle semaine à +1,0 milliard. Les fonds d' obligations souveraines non-indexées ont eux reçu 0,9 milliard.

Enfin, les fonds monétaires ont rendu une partie de la bonne collecte de la semaine dernière, avec -9,7 milliards de dollars. Les fonds or ont eux à nouveau levé des fonds, +0,1 milliard, après quatre semaines de décollecte.