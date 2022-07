La collecte européenne d'avril dominée par les fonds français, selon l'Efama

(NEWSManagers.com) - L'European Fund and Asset Management Association (Efama) a publié ce 27 juin ses données mensuelles de la collecte des fonds européens pour le mois d'avril. Il en ressort un ralentissement des rachats, avec -0,3 milliard d'euros nets pour les fonds Ucits et -3 milliards pour les fonds alternatifs (AIF). Le mois précédent, la décollecte était beaucoup plus importante, avec -35,1 milliards pour les premiers, et -6,6 milliards pour les seconds. Les encours totaux s'élevaient, fin avril, à 20.630 milliards d'euros, en baisse de 1,7% sur un mois.

Dans l'univers des fonds Ucits, la collecte a été nourrie par les stratégies actions (+3 milliards d'euros nets), multi-classes d'actifs (+5 milliards) et les fonds monétaires (+2 milliards). Les fonds obligataires ont, eux, rendu 12 milliards d'euros (-19 milliards en mars).

Les fonds Ucits domiciliés en France ont connu le meilleur mois du continent, avec une collecte nette de près de 8 milliards d'euros. Les fonds alternatifs s'y portent également bien, avec une collecte d'un milliard d'euros. Au total, la France se classe quatrième en termes d'encours sous gestion sur les fonds Ucits avec 854,2 milliards d'euros, derrière le Luxembourg (4.515 milliards), l'Irlande (2.952 milliards) et le Royaume-Uni (1.439 milliards). Dans l'alternatif, elle se classe deuxième avec 1.280 milliards, derrière l'Allemagne (2.250 milliards).