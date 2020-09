La collecte des Ucits rebondit au deuxième trimestre

(NEWSManagers.com) - La collecte nette des fonds Ucits en Europe a fortement rebondi au deuxième trimestre de 2020. Après avoir vu sortir 176 milliards d' euros sur les trois premiers mois de l' année, les Ucits ont drainé 272 milliards d' euros sur les trois mois qui ont suivi, " un niveau qui n' avait plus été enregistré depuis le premier trimestre 2015 " , selon l' association européenne des fonds Efama, qui publie ces statistiques.

La collecte a été tirée par les fonds monétaires, qui ont attiré 136 milliards d' euros, soit la plus forte collecte trimestrielle jamais enregistrée, selon l' Efama. " Cette vigoureuse collecte montre que de nombreux investisseurs ont encore une approche attentiste au deuxième trimestre 2020, ne sachant pas si la pandémie de Covid-19 va encore impacter l' économie mondiale " , commente l' association. Les fonds obligataires et actions ont enregistré des souscriptions nettes de respectivement 69 milliards d' euros et 33 milliards d' euros. Les fonds AIF ont de leur côté collecté à hauteur de 1 milliard d' euros.

Les encours des fonds Ucits se sont ainsi établi à 10.500 milliards d' euros, contre 9.400 milliards à la fin du premier trimestre et 11.000 milliards fin 2019. En ajoutant les AIF, les encours repassent la barre des 17.000 milliards d' euros à 17.100 milliards d' euros, après être descendus à 15.690 milliards fin mars 2020.