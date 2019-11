La collecte des OPC grevée par le monétaire en septembre

(NEWSManagers.com) - Les fonds domiciliés en France (OPC) ont enregistré au mois de septembre 2019 une décollecte nette importante de 24,4 milliards d'euros, selon les données de la Banque de France et de l'Association Française de la Gestion Financière (AFG). Toutes les catégories d'OPC sont dans le rouge ce mois-ci, mais ce sont essentiellement les fonds monétaires qui ont été le plus vendu par les investisseurs avec des rachats nets de 15,9 milliards d'euros. Ils sont suivis par les fonds obligataires (-3,6 milliards), les fonds actions (-3,3 milliards) et les diversifiés (-1,5 milliard).

A noter que depuis le début de l'année, les fonds actions ont subi près de 20 milliards de rachats et les fonds diversifiés 8,3 milliards. Les fonds monétaires sauvent la mise avec 12,8 milliards de souscriptions nettes et les fonds obligataires avec 6,3 milliards.

Dans ce contexte, les encours des OPC français ont nettement reculé au mois de septembre 2019. Au total, les gérants hexagonaux géraient à fin septembre 1.936 milliards d'euros, soit 14 milliard de moins qu'en août. Néanmoins, depuis le début de l'année, la progression des encours demeure positive de +124 milliards d'euros.