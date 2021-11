La collecte des fonds obligataires investment grade retrouve des couleurs

(NEWSManagers.com) - Les investisseurs ont fait preuve d'un certain conformisme dans leurs choix de fonds d'investissements cette semaine, en privilégiant les fonds de grandes capitalisations américaines, les fonds d'obligations investment grade et les fonds monétaires, selon les données du " Flow Show" , le rapport hebdomadaire sur les flux dans les fonds de BofA Global Research.

Entre le 4 et le 10 novembre, la collecte hebdomadaire des fonds actions s'est élevée à 17,5 milliards de dollars (15,3 milliards d'euros), principalement nourrie par les flux sur les fonds couvrant les Etats-Unis (+7,3 milliards de dollars). Les investisseurs ont majoritairement sélectionné des fonds de grandes capitalisations (6,1 milliards), du secteur des matériaux (1,8 milliard), et de petites capitalisations (1,5 milliard). A l'inverse, ils se sont délestés de fonds tech à hauteur de 1,6 milliard de dollars, et de fonds croissance (-1,1 milliard). Sur les autres zones géographiques, les investisseurs ont placé un nouveau milliard de dollars sur les fonds actions émergents, et 0,3 milliard sur les fonds actions Japon. Dans le même temps, ils ont retiré 1,7 milliard des fonds actions européennes.

Sur l'obligataire, qui a attiré au total 15,5 milliards de dollars, les fonds de titres d'entreprises investment grade ont retrouvé des couleurs après six semaines de vache maigre, avec +6,1 milliards de dollars de flux nets. Ils sont suivis par les fonds d'obligations souveraines, qui ont collecté 3,8 milliards de dollars (dont 1,8 milliard sur les titres indexés à l'inflation), et les fonds à haut rendement (+2,9 milliards, plus haut sur ces sept derniers mois).

Les fonds monétaires ont, pour leur, part, maintenu un haut niveau de collecte, avec +22,8 milliards de dollars.