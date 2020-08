La collecte des fonds espagnols se maintient en juillet

(NEWSManagers.com) - Les fonds d'investissement espagnols ont collecté 620 millions d'euros au mois de juillet, selon les données d'Inverco, soit un peu plus que le mois précédent (614M€). Les fonds obligataires, en particulier les fonds internationaux, ont tiré la collecte avec des souscriptions nettes d'1,04 milliard d'euros. Les fonds globaux, actions internationales, mixtes, actions espagnoles et obligataires mixtes ont, eux, enregistré des sorties nettes. En juillet, trois gestionnaires d'actifs ont capté plus de 100 millions d'euros, à savoir Bankia AM (184M€), Santander AM (182M€) et Bankinter Gestión de Activos (113M€). En revanche, Sabadell AM, dont le rachat a été finalisé par Amundi, a connu des sorties nettes de 78 millions d'euros. BBVA AM a également fait face à une décollecte de 54 millions d'euros.

Le patrimoine des fonds espagnols a augmenté d'1% à 263,5 milliards d'euros mais demeure toujours en baisse de 4,7% par rapport à fin décembre 2019. Entre début janvier et fin juillet 2020, les produits ayant collecté le plus sur le territoire hispanique demeurent les stratégies passives avec 895 millions d'euros de souscriptions nettes. A l'inverse, les investisseurs espagnols ont retiré 1,17 milliard d'euros des fonds de performance absolue. La décollecte totale des fonds espagnols sur la période est passée juste en dessous de la barre du milliard d'euros (999M€).