La collecte des fonds durables ralentit au premier trimestre 2023

- Les fonds d’investissement considérés comme durables par le fournisseur de recherche et de notations sur les fonds d’investissement Morningstar ont collecté 29 milliards de dollars nets (27,4 milliards d’euros) au cours du premier trimestre 2023. Le niveau de collecte est retombé par rapport au quatrième trimestre 2023, au cours duquel les entrées nettes étaient de 38 milliards de dollars. Les encours mondiaux des 7.030 fonds catégorisés comme durables par Morningstar atteignaient 2.745 milliards de dollars (2.500 milliards d’euros) fin mars, dont 2.296 milliards de dollars pour l’Europe (soit 84% des encours). A lire aussi: La catégorie des fonds les plus durables a maigri de 40% Un fonds durable de Swisscanto en tête des ventes en EuropeLes 5.410 fonds considérés comme durables en Europe par Morningstar ont collecté 32,3 milliards de dollars nets au cours du premier trimestre 2023. Swisscanto, gestionnaire d’actifs de la Banque cantonale de Zurich, place deux stratégies dans le top trois des fonds durables ayant le plus collecté sur la période. A savoir les fonds Swisscanto IPF I IEF USA Responsible (1er avec une collecte nette de 3,1 milliards de dollars) et Swisscanto Index Equity Fund Europe (ex CH) Responsible (3? avec 859 millions de dollars). BlackRock intercale son fonds Blackrock ACS World ESG Insights Equity, qui a levé près de 1,5 milliard de dollars auprès des investisseurs. En Europe, BlackRock (avec ses ETF iShares inclus), Swisscanto, DWS (avec ses ETF Xtrackers inclus) sont les trois plus gros vendeurs de fonds durables sur les trois premiers mois de l’année. A lire aussi: Les autorités françaises veulent dissiper le flou entourant les fonds verts A l’inverse, Royal London a subi la plus grosse décollecte (-9,3 milliards de dollars) sur le marché européen des fonds considérés comme durables par Morningstar, loin devant Pictet et Mercer Global Investments. En réalité, Royal London a été pénalisé par les sorties d’un seul client de ses fonds US Equity Tilt Fund (-8,1 milliards de dollars) et Japan Equity Tilt Fund (-1 milliard de dollars) qui les a transférés dans une version plus transparente de ces stratégies d’un point de vue fiscal. Le fonds Mercer Passive Global High Yield Bond a, lui, rendu 1,2 milliard de dollars après avoir figuré parmi les fonds les plus collecteurs le trimestre précédent.Lancements de fonds durables en berneMorningstar note par ailleurs que le nombre de nouveaux fonds durables européens au premier trimestre 2023 a atteint un point bas avec 53 lancements constatés sur la période contre 155 le trimestre précédent. Le fournisseur de recherche s’attend néanmoins à réévaluer ce nombre dans ses futurs rapports.Il explique en partie le déclin du nombre de lancements par l’environnement macro difficile, les accusations d’écoblanchiment et la régulation mouvante sur la finance durable, en particulier le règlement Sustainable Finance Disclosure Regulation. Règlement dont la Commission européenne n’a pas véritablement clarifié certains points par ses réponses récentes. A lire aussi: Novethic pointe le marketing abusif des appellations « durables » des fonds

Adrien Paredes-Vanheule