La collecte des fonds actions dépasse les 150Md$ sur quatre semaines

(NEWSManagers.com) - Les fonds actions ont conservé une forte attractivité auprès des investisseurs sur la semaine du 25 février au 3 mars. Selon les données du " Flow Show " , le rapport sur les flux hebdomadaires de collecte de BofA Global Research, ils ont attiré 22,2 milliards de dollars nets (18,6 milliards d'euros). Cela porte la collecte totale sur quatre semaines à 154,3 milliards de dollars, un montant très important par rapport aux données habituelles.

Les investisseurs ont privilégié les fonds indiciels cotés (ETF), avec +13,7 milliards de dollars, contre +8,5 milliards dans les fonds gérés activement. La collecte s'est principalement portée sur les actions émergentes (+6,1 milliards de dollars) et les Etats-Unis (+6,3 milliards), tandis que l'Europe et le Japon ont reçu respectivement 0,5 milliard et 2,4 milliards. Sur le marché des fonds actions américains, le plus important du monde, les stratégies basées sur les petites capitalisations et le style value ont reçu la majorité des flux : 3,9 milliards de dollars pour les premières et 3,6 milliards pour les secondes. A l'inverse, les fonds de grandes capitalisations ont rendu 2,5 milliards. Par secteurs, la tech domine inévitablement le classement, avec un flux net de 2,3 milliards de dollars, suivie par les financières, avec deux milliards.

Sur les autres classes d'actifs, les fonds obligataires ont connu une toute petite semaine, avec une collecte de seulement 1,6 milliard de dollars. La plupart des segments a décollecté : -1,3 milliard de dollars pour les fonds d'obligations d'entreprises à haut rendement, -0,8 milliard pour les fonds d'obligations municipales, -0,6 milliard pour les fonds d'obligations souveraines non-couvertes contre l'inflation. Seuls les fonds investis dans les obligations d'entreprises " investment grade" et les fonds d'obligations souveraines indexées sur l'inflation ont connu une bonne collecte, avec respectivement +3,4 milliards et +0,5 milliards de dollars.

Ce désamour temporaire pour les fonds obligataires a profité aux fonds monétaires, qui ont reçu 15,7 milliards de dollars, un montant important après plusieurs semaines de décollecte. Les fonds or ont, eux, connu une très mauvaise semaine avec une décollecte de 1,4 milliard de dollars, leur pire montant depuis fin novembre 2020.