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La coentreprise OKX dépose une demande auprès de la SEC en vue de lancer une plateforme de trading tokenisée
information fournie par Reuters 05/10/2026 à 07:09

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

par Gregor Stuart Hunter

OKXICE, la coentreprise entre la crypto-bourse OKX et Intercontinental Exchange ICE.N , a déposé dimanche une demande auprès de la Securities and Exchange Commission (SEC) en vue de lancer une plateforme de titres tokenisés permettant de négocier des actions américaines 24 heures sur 24.

* Selon ce dossier, plus de 60 sociétés cotées seront disponibles aux transactions 24 heures sur 24 tout au long de la semaine

* “Il s'agit d'une étape historique vers une Wall Street véritablement mondiale, ouverte 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7”, a déclaré l'ancien gouverneur de New York Andrew Cuomo, qui est coprésident d'OKXICE, dans un message publié sur la plateforme de réseaux sociaux X

* La SEC a dévoilé le mois dernier une dérogation autorisant les entreprises à proposer les transactions d’actions et d’autres titres basés sur la blockchain ou “tokenisés”. Cette initiative est intervenue deux jours après qu’un projet de loi complet sur les cryptomonnaies, soutenu par le président américain Donald Trump, n’ait pas réussi à franchir l’étape du Sénat

* Les places boursières mondiales, notamment le NYSE , le Nasdaq et la Bourse de Londres, se préparent à lancer des séances de cotation 24 heures sur 24 dans les mois à venir

* L'arrivée des marchés prédictifs sur le marché boursier américain a récemment suscité des inquiétudes d'ordre réglementaire

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