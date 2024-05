La CNCGP sort un guide pratique de la durabilité

Aider les conseillers en gestion de patrimoine (CGP) à se mettre au vert. Tel est l’ambition du guide pratique de la durabilité présenté ce 21 mai par la CNCGP à Paris. Le document ambitionne d’accompagner les professionnels de la gestion de patrimoine dans la prise en compte des nouvelles règles relatives à l’investissement durable, notamment européennes, dans leur pratique de tous les jours. Il a été rédigé par la commission durabilité de l’association professionnelle, présidée par Pascale Baussant , CGP et figure de la finance verte dans l’Hexagone.

La CNCGP est partie d’un constat : 78% des CGP rencontrent des difficultés à cerner la préférence de durabilité de leurs clients, selon un sondage interne mené à l’automne dernier. Cet exercice est relativement nouveau, puisqu’il est imposé depuis 2023 par la révision de la réglementation MIF 2. L’association professionnelle a donc voulu éclaircir des concepts clés, pour que les CGP puissent mieux dialoguer avec leurs clients.

« Ce guide regroupe les notions importantes de la finance durable ainsi que le cadre réglementaire, pour accompagner nos adhérents dans la finance durable », résume Pascale Baussant. Le document évoque aussi des détails pratiques tels que la façon d’aborder les préférences de durabilité des clients et de répondre à leurs inquiétudes en matière d’ESG. Il propose par ailleurs des témoignages et le retour d’expérience de quelques CGP sur ce questionnaire de prise en compte des préférences de durabilité des clients.

Adapter sa sélection de fonds aux besoins nouveaux des clients

L’apparition d’un nouveau vocabulaire autour de la finance durable et les exigences d’intégration des critères extra-financiers dans le conseil financier ont changé le processus de travail des CGP, explique Stéphane Lorriot, responsable juridique de la CNCGP. « Les CGP doivent se former, se renseigner sur l’offre disponible et documenter les aspects de durabilité des fonds pour les proposer aux clients », ajoute-t-il. Le guide élabore des pistes pour comprendre les stratégies ISR des sociétés de gestion, afin de faire le lien entre la préférence des clients et l’offre de fonds. « Pour réaliser l’adéquation entre les attentes de l’épargnant et l’offre, il est donc nécessaire de récupérer les éléments, même parcellaires, auprès des sociétés de gestion », explique le guide.

Certains CGP, comme Aymeric Richard de Chartrons Patrimoine et membre de la commission de durabilité de la CNCGP, ont créé leur propre outil de sélection de fonds. Ce dernier est alimenté progressivement avec la documentation de fonds (PRIIPS ou SFDR) ainsi que les chartes ESG des sociétés de gestion. Pour répondre à la demande croissante de durabilité chez les clients particuliers, l’offre devra également évoluer, précise Pascale Baussant. « Nous avons besoin de davantage d’innovation sur des produits durables dans toutes les classes d’actifs telles que les actions, les obligations et même le non-coté, destinés aux clients particuliers », ajoute-t-elle.

Les CGP pourront se procurer un exemplaire du guide lors du prochain congrès de la CNCGP, le «Midsommar du patrimoine», qui se tiendra le 13 juin prochain à Paris.

Tuba Raqshan