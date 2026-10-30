La CMA britannique ouvre une enquête sur les conditions générales de Meta à l'égard des éditeurs et des annonceurs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de la réponse de Meta aux paragraphes 5 et 6)

L'autorité britannique de la concurrence a annoncé vendredi avoir ouvert une enquête visant à déterminer si Meta META.O imposait des conditions abusives aux éditeurs et aux annonceurs afin d'utiliser leur contenu pour développer ses propres services, notamment ses fonctionnalités d'intelligence artificielle.

La CMA a déclaré que les conditions commerciales de Meta, la société mère de Facebook, pourraient lui permettre de collecter du contenu sur les sites web des éditeurs et de l'utiliser pour développer et fournir ses propres produits et services sans que les entreprises aient leur mot à dire sur l'utilisation de leur contenu.

L’autorité de régulation a déclaré que ces conditions, que Meta prévoyait de réviser le 20 novembre mais qu’elle a depuis suspendues, pourraient constituer une imposition illégale de conditions commerciales déloyales.

L’enquête de la CMA déterminera si Meta détient une position dominante sur un marché britannique pertinent et, le cas échéant, si ces conditions constituent un abus de cette position.

Meta a déclaré qu’il n’y avait «aucun motif» justifiant une enquête.

« Nous nous sommes déjà engagés à ne pas modifier nos conditions sans consulter les éditeurs et les autres parties prenantes », a déclaré un porte-parole de Meta. « Nous nous réjouissons de pouvoir expliquer notre approche à la CMA. »